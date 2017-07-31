Послуга буде платною.
Дивися повний текст Як відбуватиметься процедура перенесення номера.
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Додано: Нед 25 лис, 2018 16:46
Як відбуватиметься процедура перенесення номера
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як відбуватиметься процедура перенесення номера.
Додано: Нед 25 лис, 2018 16:55
Водафон и Киевстар без ведома абонента против его воли самовольно подключают платные подписки , таким образом воруют деньги зачем мне пользоваться услугами компании которая в прямом смысле слова ворует мои деньги ?
свинорыл
Додано: Нед 25 лис, 2018 18:33
Додано: Нед 25 лис, 2018 18:46
Непонятно, кто проталкивает так упорно этот цирк. Человек специально выберет например соответствующую симку, чтобы позвонить бесплатно внутри сети, а ему робот будет втюхивать, что вы на самом деле позвонили на другую сеть и пока вы меня слушаете вы уже платите по другому тарифу, чем планировали.
Додано: Нед 25 лис, 2018 19:37
В Европе такая фишка есть давно, но не знаю насколько популярна - это больше как признак свободы и демократии))) так сказать
Правда и с операторами никто не заморачивается, так как в любом пакете идут минуты в общем исчислении (можно звонить на любого оператора, на мобильные или городские) без разницы!
Поэтому люди выбирают пакет по выгодности количества минут, а не по оператору
Додано: Нед 25 лис, 2018 23:31
усе просто у вас будет например 200 минут на всех без деления на операторов, и не будет безлимита внутри сети , ну либо будет условный безлимит на все номера Украины( например 100 минут в день ) за много денег ( например за $100 мес )
свинорыл
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:18
Ничего подобного этому не будет.
Например, у 3моба сейчас 30 коп.- минута (1 цент) на любой укр.номер. И это там где вообще нет нет абонки. А у того же Лайфа давно есть тариф "сделай сам" там 1000 минут на все номера, хоть сеть, хоть внешка + 1 гиг интернета - за все аж 125 грн (4,5 доллара) на 30 дней.
А ведь есть и "PREMIUM EXCLUSIVE", где на внутрисеть безлимит, 3000 минут на все остальные укрномера, да еще и 100 минут входящих роуминге включены. Ну про 40 гигов инета я уже даже не акцентирую. И все это просят аж 800 грн.-5% (27 долларов).
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:20
Re: Як відбуватиметься процедура перенесення номера
И как это поможет если Ватофон самовольно поменял условия контракта.. а номеру более 12+ лет? Я могу послать его далеко и перенести номер на симку- 3Моб например а без такой услуги просто выкинуть номер. А его жалко. Так что польза от этого есть и вторая симка тут не поможет.
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