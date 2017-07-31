Як відбуватиметься процедура перенесення номера

Додано: Пон 26 лис, 2018 01:18

yama написав: freeze написав: Непонятно, кто проталкивает так упорно этот цирк. Человек специально выберет например соответствующую симку, чтобы позвонить бесплатно внутри сети, а ему робот будет втюхивать, что вы на самом деле позвонили на другую сеть и пока вы меня слушаете вы уже платите по другому тарифу, чем планировали. Непонятно, кто проталкивает так упорно этот цирк. Человек специально выберет например соответствующую симку, чтобы позвонить бесплатно внутри сети, а ему робот будет втюхивать, что вы на самом деле позвонили на другую сеть и пока вы меня слушаете вы уже платите по другому тарифу, чем планировали.

усе просто у вас будет например 200 минут на всех без деления на операторов, и не будет безлимита внутри сети , ну либо будет условный безлимит на все номера Украины( например 100 минут в день ) за много денег ( например за $100 мес ) усе просто у вас будет например 200 минут на всех без деления на операторов, и не будет безлимита внутри сети , ну либо будет условный безлимит на все номера Украины( например 100 минут в день ) за много денег ( например за $100 мес )

Например, у 3моба сейчас 30 коп.- минута (1 цент) на любой укр.номер. И это там где вообще нет нет абонки. А у того же Лайфа давно есть тариф "сделай сам" там 1000 минутномера, хоть сеть, хоть внешка + 1 гиг интернета - за все аж 125 грн (доллара) на 30 дней.А ведь есть и "PREMIUM EXCLUSIVE", где на внутрисеть безлимит, 3000 минут на все остальные укрномера, да еще и 100 минут входящих роуминге включены. Ну про 40 гигов инета я уже даже не акцентирую. И все это просят аж 800 грн.-5% (27 долларов).