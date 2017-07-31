Як відбуватиметься процедура перенесення номера

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
p_a_l написав:А иметь две симки религия запрещает?
И как это поможет если Ватофон самовольно поменял условия контракта.. а номеру более 12+ лет? Я могу послать его далеко и перенести номер на симку- 3Моб например а без такой услуги просто выкинуть номер. А его жалко. Так что польза от этого есть и вторая симка тут не поможет.
у меня вся родня сидит на киевстаре. Я такой умный и мне что там не понравилось у киевстара и перехожу на мтс. Вот родня обрадуется. Или я обрадуюсь? Или родня тоже перейдет? А что будет делать родня родни если родня перейдет?
Бред сивой кобылы. А для тех кто экономит на тарифах есть вроде лайф.