RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як відбуватиметься процедура
перенесення номера

Як відбуватиметься процедура перенесення номера
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:37

  Джон написав:
  p_a_l написав:А иметь две симки религия запрещает?
И как это поможет если Ватофон самовольно поменял условия контракта.. а номеру более 12+ лет? Я могу послать его далеко и перенести номер на симку- 3Моб например а без такой услуги просто выкинуть номер. А его жалко. Так что польза от этого есть и вторая симка тут не поможет.

:D у меня вся родня сидит на киевстаре. Я такой умный и мне что там не понравилось у киевстара и перехожу на мтс. Вот родня обрадуется. Или я обрадуюсь? Или родня тоже перейдет? А что будет делать родня родни если родня перейдет?

Бред сивой кобылы.
А для тех кто экономит на тарифах есть вроде лайф.
p_a_l
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
КМДА затвердила перенесення робочих днів у 2018 році
R2 » Вів 06 лют, 2018 17:59
2 444
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2018 19:33
yarg
Процедура реєстрації за місцем проживання зміниться - МВС
R2 » Чет 02 лис, 2017 17:40
4 871
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лис, 2017 13:49
kulikrom
Все заново: в Україні оголосять новий конкурс на перенесення
R2 » Пон 31 лип, 2017 19:37
1 808
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 лип, 2017 19:37
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15595)
26.11.2018 13:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.