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Кіберполіція викрила хакера, який заразив тисячі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 лис, 2018 17:54
Пропонуємо до обговорення:
Кіберполіція виявила зловмисника, який модифікував одне зі шкідливих програмних забезпечень і інфікував ним дві тисячі пристроїв з 50 країн світу.
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