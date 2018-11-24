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Дослідження: що
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Дослідження: що українці купують онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 02:02

Дослідження: що українці купують онлайн

Пропонуємо до обговорення:
Серед пошукових систем в Україні частка використання Google при пошуку одягу і взуття склала 96%.

Дивися повний текст Дослідження: що українці купують онлайн.
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