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ЄС посилює правоохоронний контроль над банківськими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:07
Пропонуємо до обговорення:
Рада ЄС оголосила, що постпреди країн Євросоюзу узгодили позицію на переговорах з Європарламентом про доступ правоохоронних органів до фінансової інформації.
Дивися повний текст ЄС посилює правоохоронний контроль над банківськими рахунками
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