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ЄС посилює правоохоронний
контроль над банківськими...

ЄС посилює правоохоронний контроль над банківськими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 02:07

ЄС посилює правоохоронний контроль над банківськими...

Пропонуємо до обговорення:
Рада ЄС оголосила, що постпреди країн Євросоюзу узгодили позицію на переговорах з Європарламентом про доступ правоохоронних органів до фінансової інформації.

Дивися повний текст ЄС посилює правоохоронний контроль над банківськими рахунками.
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