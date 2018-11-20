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З 2021 року в Китаї запрацює довічна система соціального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лис, 2018 07:26
Пропонуємо до обговорення:
З 2021 року в Пекіні почне діяти довічна система соціальних кредитів.
Дивися повний текст З 2021 року в Китаї запрацює довічна система соціального рейтингу
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Додано: Пон 26 лис, 2018 07:26
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