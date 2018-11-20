З 2021 року в Пекіні почне діяти довічна система соціальних кредитів.
Дивися повний текст З 2021 року в Китаї запрацює довічна система соціального рейтингу.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 07:26
З 2021 року в Китаї запрацює довічна система соціального...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 2021 року в Китаї запрацює довічна система соціального рейтингу.
Додано: Пон 26 лис, 2018 09:15
Re: З 2021 року в Китаї запрацює довічна система соціального
Теперь ждем это нововедение в Московии).. такое они точно не пропустят. Ну а если учесть что у нас под копирку сдирают законы с московитов то становиться не смешно.
Особенно если сегодня в ВР проголосуют за "военное положение" а по факту отмена выборов и диктатуру парашенка..
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