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З 2021 року в Китаї запрацює
довічна система соціального...

З 2021 року в Китаї запрацює довічна система соціального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 07:26

З 2021 року в Китаї запрацює довічна система соціального...

Пропонуємо до обговорення:
З 2021 року в Пекіні почне діяти довічна система соціальних кредитів.

Дивися повний текст З 2021 року в Китаї запрацює довічна система соціального рейтингу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:15

Re: З 2021 року в Китаї запрацює довічна система соціального

Теперь ждем это нововедение в Московии).. такое они точно не пропустят. Ну а если учесть что у нас под копирку сдирают законы с московитов то становиться не смешно.
Особенно если сегодня в ВР проголосуют за "военное положение" а по факту отмена выборов и диктатуру парашенка..
Джон
 
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