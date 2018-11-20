З 2021 року в Пекіні почне діяти довічна система соціальних кредитів.
Дивися повний текст З 2021 року в Китаї запрацює довічна система соціального рейтингу.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 07:26
З 2021 року в Китаї запрацює довічна система соціального...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 2021 року в Китаї запрацює довічна система соціального рейтингу.
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:41
Жаль у нас нет такого.посиотреть историю политиков так вообще непонятно как они на свободе.понятно вообще-то.они же при власти
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