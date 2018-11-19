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У Польщі понад 90% фірм хочуть
взяти на роботу іноземців

У Польщі понад 90% фірм хочуть взяти на роботу іноземців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:02

У Польщі понад 90% фірм хочуть взяти на роботу іноземців

Пропонуємо до обговорення:
Керівництво 93% польських підприємств хочуть працевлаштувати іноземців мінімум на дев'ять місяців.

Дивися повний текст У Польщі понад 90% фірм хочуть взяти на роботу іноземців.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:02

Посмотрим что будет через годик-другой, а пока учим немецкий.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/sozial ... 39722.html
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