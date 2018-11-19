Керівництво 93% польських підприємств хочуть працевлаштувати іноземців мінімум на дев'ять місяців.
Дивися повний текст У Польщі понад 90% фірм хочуть взяти на роботу іноземців.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 09:02
У Польщі понад 90% фірм хочуть взяти на роботу іноземців
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Дивися повний текст У Польщі понад 90% фірм хочуть взяти на роботу іноземців.
Додано: Пон 26 лис, 2018 09:02
Посмотрим что будет через годик-другой, а пока учим немецкий.
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