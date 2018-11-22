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Порошенко розповів про
зростання експорту в ЄС

Порошенко розповів про зростання експорту в ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:05

Порошенко розповів про зростання експорту в ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Український експорт в ЄС в 2018 році зріс на 17%.

Дивися повний текст Порошенко розповів про зростання експорту в ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:05

Лучше бы он рассказал как с другом мервечуком отправил два речных катерка в зимнее штормовое море под Керчь без боекомлекта, заведомо зная что отправляет на убой ради получения номинального оправдания введение военного положения. В общем сейчас в Украине происходит госпереворот и в случае если Рада проголосует за предложение СНБО то получим в стране диктатуру рошена. У Пиночета военное положение было не один десяток лет кстати на заметку)).
PS Военное положение в редакции рошена не предусматривает разрыва торговли со странной- оккупантом, высылки дипломатов и закрытие границ.. зато оно ограничивает права и свободы Украинцев и замораживает выборы Президента на неограниченный срок. То есть то что нужно нынешнему диктатору потерявшему весь свой рейтинг и имеющего мусорный авторитет у населения страны.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:42

  Джон написав:Лучше бы он рассказал как с другом мервечуком отправил два речных катерка в зимнее штормовое море под Керчь без боекомлекта, заведомо зная что отправляет на убой ради получения номинального оправдания введение военного положения. В общем сейчас в Украине происходит госпереворот и в случае если Рада проголосует за предложение СНБО то получим в стране диктатуру рошена. У Пиночета военное положение было не один десяток лет кстати на заметку)).
PS Военное положение в редакции рошена не предусматривает разрыва торговли со странной- оккупантом, высылки дипломатов и закрытие границ.. зато оно ограничивает права и свободы Украинцев и замораживает выборы Президента на неограниченный срок. То есть то что нужно нынешнему диктатору потерявшему весь свой рейтинг и имеющего мусорный авторитет у населения страны.

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p_a_l
 
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