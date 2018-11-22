Український експорт в ЄС в 2018 році зріс на 17%.
Дивися повний текст Порошенко розповів про зростання експорту в ЄС.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 09:05
Порошенко розповів про зростання експорту в ЄС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко розповів про зростання експорту в ЄС.
Додано: Пон 26 лис, 2018 09:05
Лучше бы он рассказал как с другом мервечуком отправил два речных катерка в зимнее штормовое море под Керчь без боекомлекта, заведомо зная что отправляет на убой ради получения номинального оправдания введение военного положения. В общем сейчас в Украине происходит госпереворот и в случае если Рада проголосует за предложение СНБО то получим в стране диктатуру рошена. У Пиночета военное положение было не один десяток лет кстати на заметку)).
PS Военное положение в редакции рошена не предусматривает разрыва торговли со странной- оккупантом, высылки дипломатов и закрытие границ.. зато оно ограничивает права и свободы Украинцев и замораживает выборы Президента на неограниченный срок. То есть то что нужно нынешнему диктатору потерявшему весь свой рейтинг и имеющего мусорный авторитет у населения страны.
Додано: Пон 26 лис, 2018 09:42
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