Про це заявив голова Національного банку Яків Смолій на засіданні Ради національної безпеки оборони.
Дивися повний текст В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську систему.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:10
В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську систему.
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:10
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:45
Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..
Підтримає. Пукіна давно попереджали, а йому все не доходило.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:48
Джон Согласен полностью. Надеюсь моряки будут живы и здоровы и получат компенсацию за геройство, хоть и безрассудное. Петя из любого говна может слепить перемогу. Но люди наши гибнут на востоке каждый день, а тут такой повод для военного положения. В 14 году никак нельзя было вводить - и для банков и для международных договоров было плохо. А теперь сразу стало нормально. И НБУ подтвердил что будет все ок, и транш дадут. Теперь ясно что брешут. Только тогда или сейчас?
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:50
Так а действительно дальше то, что. Как на Пукине военное положение отразится?
Порошенко сказал, что наступательных действий с нашей стороны не будет, а если и Пукин не будет наступать?
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:52
До решения Рады из банков выгребать деньги будут вкладчики. Это мой прогноз. А по курсу валюты даже не берусь прогнозировать. И это не истерия а реальность.
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:54
freeze Никак. Выборы президента сорвут и отменят Военный стан. Скажут не напал бо испугался.
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:56
Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..
Можуть передивитись бюджет, збільшити військову складову. Заборонять 112 і Ньюсван, заблокують рахунки і активи запоребрикових і їх маріонеток. Можливо, Медведчука візьмуть за яйця.
Пукін перейшов межу і заплатить за це. Втратить навіть примарні шанси на щось тут впливати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:57
Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..
|