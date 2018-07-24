RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В НБУ повідомили, як воєнний
стан вплине на банківську...

В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:10

В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова Національного банку Яків Смолій на засіданні Ради національної безпеки оборони.

Дивися повний текст В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську систему.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85800
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:10

Успокоили... https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 6/7199276/
Molchyn
 
Повідомлень: 366
З нами з: 01.02.18
Подякував: 71 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:45

Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..

  Джон написав:В общем панове сегодня исторический момент если ВР поддержит это решение СНБО то мы присутствуем при зарождении диктатуры . Революция закончена наступает эпоха диктатора.
На счет того что 60 дней не обольщайтесь. Ну не будет же диктатор говорить что это ему пожизненно).

Підтримає. Пукіна давно попереджали, а йому все не доходило.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5886
З нами з: 01.08.15
Подякував: 771 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:47

Фейк какой-то.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20090
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1184 раз.
Подякували: 1966 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:48

Джон Согласен полностью. Надеюсь моряки будут живы и здоровы и получат компенсацию за геройство, хоть и безрассудное. Петя из любого говна может слепить перемогу. Но люди наши гибнут на востоке каждый день, а тут такой повод для военного положения. В 14 году никак нельзя было вводить - и для банков и для международных договоров было плохо. А теперь сразу стало нормально. И НБУ подтвердил что будет все ок, и транш дадут. Теперь ясно что брешут. Только тогда или сейчас?
Molchyn
 
Повідомлень: 366
З нами з: 01.02.18
Подякував: 71 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:50

  lapay написав:
  Джон написав:В общем панове сегодня исторический момент если ВР поддержит это решение СНБО то мы присутствуем при зарождении диктатуры . Революция закончена наступает эпоха диктатора.
На счет того что 60 дней не обольщайтесь. Ну не будет же диктатор говорить что это ему пожизненно).

Підтримає. Пукіна давно попереджали, а йому все не доходило.


Так а действительно дальше то, что. Как на Пукине военное положение отразится?
Порошенко сказал, что наступательных действий с нашей стороны не будет, а если и Пукин не будет наступать?
freeze
4
 
Повідомлень: 8615
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2481 раз.
Подякували: 3471 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:52

До решения Рады из банков выгребать деньги будут вкладчики. Это мой прогноз. А по курсу валюты даже не берусь прогнозировать. И это не истерия а реальность.
Molchyn
 
Повідомлень: 366
З нами з: 01.02.18
Подякував: 71 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:54

freeze Никак. Выборы президента сорвут и отменят Военный стан. Скажут не напал бо испугался.
Molchyn
 
Повідомлень: 366
З нами з: 01.02.18
Подякував: 71 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:56

Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..

  freeze написав:Так а действительно дальше то, что. Как на Пукине военное положение отразится?
Порошенко сказал, что наступательных действий с нашей стороны не будет, а если и Пукин не будет наступать?

Можуть передивитись бюджет, збільшити військову складову. Заборонять 112 і Ньюсван, заблокують рахунки і активи запоребрикових і їх маріонеток. Можливо, Медведчука візьмуть за яйця.
Пукін перейшов межу і заплатить за це. Втратить навіть примарні шанси на щось тут впливати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5886
З нами з: 01.08.15
Подякував: 771 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:57

Зачем Джона забанили? Цензуру еще не ввели! Торопитесь? :mrgreen:
Molchyn
 
Повідомлень: 366
З нами з: 01.02.18
Подякував: 71 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Molchyn і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Міносвіти повідомили, чи можна без ID-картки вступити...
R2 » Вів 13 лис, 2018 17:47
2 87
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 19:51
0mage0
У Мінагрополітики повідомили, які дотації отримають фермери
R2 » Чет 08 лис, 2018 09:11
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 09:11
pobytt
В Укртелекомі повідомили, коли піднімуть тарифи на... 1, 2
R2 » Вів 24 лип, 2018 14:26
11 966
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лис, 2018 05:38
tkachenkoval

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10408)
26.11.2018 10:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.