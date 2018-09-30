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Ford запропонував водіям
приміряти «ефект втоми»

Ford запропонував водіям приміряти «ефект втоми»
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:58

Ford запропонував водіям приміряти «ефект втоми»

Пропонуємо до обговорення:
Інженери компанії Ford створили спеціальний костюм, одягнувши який людина може відчути, наскільки втома погіршує увагу водія.

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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:58

На практике попробовал.. с тех пор как два раза неожиданно оказался на соседней полосе, больше в таком состоянии не езжу. Даже не ощущаешь, что засыпаешь. Хорошо дорога пустая была и скорость 40-50 км/ч. С тех пор боюсь в таком состоянии даже на пассажирском ездить и засыпать))
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