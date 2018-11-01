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Атака в Керченській протоці обвалила російські акції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:13
Пропонуємо до обговорення:
Один з ключових російських фондових індексів – РТС – вранці 26 листопада впав нижче позначки 1100 пунктів. Індекс РТС різко знизився під тиском розпродажів, спровокованих агресією Росії проти України в Керченській протоці, яку рішуче засудив Захід,
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:13
Доки товстий зхудне, тонкий ...
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Molchyn
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:23
Molchyn написав:
Доки товстий зхудне, тонкий ...
Точно, особливо коли зрівняти Порошенко і цього задрота.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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