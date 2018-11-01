Атака в Керченській протоці обвалила російські акції
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Один з ключових російських фондових індексів – РТС – вранці 26 листопада впав нижче позначки 1100 пунктів. Індекс РТС різко знизився під тиском розпродажів, спровокованих агресією Росії проти України в Керченській протоці, яку рішуче засудив Захід,
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