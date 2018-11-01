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Атака в Керченській протоці
обвалила російські акції

Атака в Керченській протоці обвалила російські акції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:13

Атака в Керченській протоці обвалила російські акції

Пропонуємо до обговорення:
Один з ключових російських фондових індексів – РТС – вранці 26 листопада впав нижче позначки 1100 пунктів. Індекс РТС різко знизився під тиском розпродажів, спровокованих агресією Росії проти України в Керченській протоці, яку рішуче засудив Захід,

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:13

Доки товстий зхудне, тонкий ...
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:23

Re: Атака в Керченській протоці обвалила російські акції

  Molchyn написав:Доки товстий зхудне, тонкий ...

Точно, особливо коли зрівняти Порошенко і цього задрота.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:31

Насчет, обвалила - явное преувеличение
РТС 1.081,37 -32,15 -2,89%
Индекс МосБиржи 2.284,88 -58,09 -2,48%
USD/RUB 66,4434 +0,2481 +0,36%
https://ru.investing.com/equities/sberbank_rts
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:40

lapay
Точно, особливо коли зрівняти Порошенко і цього задрота.
Вас интересует кто лучше питается и у кого лучший аппетит у Вовы или у Пети? Меня нет. И обоим не хочу желать приятного аппетита! :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:54

  lapay написав:
  Molchyn написав:Доки товстий зхудне, тонкий ...

Точно, особливо коли зрівняти Порошенко і цього задрота.

Э-э-э, гм.., вообще-то говоря, некоторым бы не мешало похудеть - а то костюмы на официальные мероприятия мнутся, не успев одеться. В дореволюционные (1917г.) и в деревнях Китая до 90-х годов XX века полнота считалась признаком достатка. В XXI веке основной тренд на подтянутость и стройность - для этого разработано множество эффективных диет и тренировок. Все перевернулось с ног на голову: стройность считается одним из признаков успешности в современном светском обществе - Лепэн, возразите-ка!
К экономике это не имеет ровно никакого отношения.
Киев.реалии: валюту наличную в Киеве купить почти нереально: местные спекулянты могут подтвердить (в конце концов гляньте на "миняйло")
Есть соображения, как решить несколько проблем одним махом: призвать в армию евро6ляxеров, перекрывших граничные переходы. Как раз контингент подходящий - молодежь, активисты.. :))
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