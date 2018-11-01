Атака в Керченській протоці обвалила російські акції
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:13
Пропонуємо до обговорення:
Один з ключових російських фондових індексів – РТС – вранці 26 листопада впав нижче позначки 1100 пунктів. Індекс РТС різко знизився під тиском розпродажів, спровокованих агресією Росії проти України в Керченській протоці, яку рішуче засудив Захід,
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Атака в Керченській протоці обвалила російські акції
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R2
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:13
Доки товстий зхудне, тонкий ...
Molchyn
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:23
Molchyn написав:
Доки товстий зхудне, тонкий ...
Точно, особливо коли зрівняти Порошенко і цього задрота.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:31
Насчет, обвалила -
явное преувеличение РТС 1.081,37 -32,15 -2,89% Индекс МосБиржи 2.284,88 -58,09 -2,48% USD/RUB 66,4434 +0,2481 +0,36% https://ru.investing.com/equities/sberbank_rts
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:40
lapay
Точно, особливо коли зрівняти Порошенко і цього задрота.
Вас интересует кто лучше питается и у кого лучший аппетит у Вовы или у Пети? Меня нет. И обоим не хочу желать приятного аппетита!
Molchyn
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:37
Не знаю как в России, а у нас доллар уже 28.5.
Попаданец
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:59
Та уже по 30 говорите, чего уж там! :)))
Omega
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:13
Omega написав:
Та уже по 30 говорите, чего уж там!
))
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p_a_l
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