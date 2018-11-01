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Атака в Керченській протоці
обвалила російські акції

Атака в Керченській протоці обвалила російські акції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:26

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Один з ключових російських фондових індексів – РТС – вранці 26 листопада впав нижче позначки 1100 пунктів. Індекс РТС різко знизився під тиском розпродажів, спровокованих агресією Росії проти України в Керченській протоці, яку рішуче засудив Захід,

Дивися повний текст Атака в Керченській протоці обвалила російські акції.

Курс наиболее ликвидных акций украинских компаний, торгующихся на зарубежных площадках, снижается перед назначенным на 16:00 заседанием Верховной Рады по вопросу введения в Украине военного положения.

В частности, акции некоторых компаний на Лондонской фондовой бирже (LSE) за первые 20 минут торгов в понедельник упали на 2,14%. Снижение наблюдается также на Варшавской бирже.

Котировки еврооблигаций Украины в понедельник утром резко снижаются в цене на новостях о нападении российских военных на украинские корабли в Керченском проливе и возможном введении в стране военного положения.

По данным системы Bloomberg, в негативной динамике лидируют евробонды Украина-32 – стоимость ценных бумаг к 10:35 по киевскому времени просела на 1,295 процентных пункта (п. п.) – до 80,043% номинала, Украина-24 – на 1,177 п. п. ., до 90,158% номинала и Украина-25 – на 1,158 п. п., до 88,427% номинала.

Доходность еврооблигаций соответственно выросла на 20,3 базисных пункта (б.п.) – до 10,079% годовых, на 29 б.п. – до 10,036% годовых и 25,9 б.п. – до 10,153% годовых.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:43

Re: Атака в Керченській протоці обвалила російські акції

  Omega написав:Особо вумные уже давно скупились.

Ну если у вас гривна закончилась и больше доходов не намечается, то я рад за вас.
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