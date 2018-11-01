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Великі підприємства за 9 місяців скоротили прибуток на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:50
Пропонуємо до обговорення:
Частка збиткових підприємств за січень-вересень 2018 року склала 29,2%.
Дивися повний текст Великі підприємства за 9 місяців скоротили прибуток на 30 млрд гривень, - Держстат (інфографіка)
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:50
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