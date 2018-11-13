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Якщо воєнний стан: у МВФ
прокоментували співпрацю з Україною

Якщо воєнний стан: у МВФ прокоментували співпрацю з Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:21

Якщо воєнний стан: у МВФ прокоментували співпрацю з Україною

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба київського офісу МВФ.

Дивися повний текст Якщо воєнний стан: у МВФ прокоментували співпрацю з Україною.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:21

Формально возможно и не имеет.
Хотя кто забыл, и решение о транше еще не принято.
И то что при рассмотрении вопроса о транше будет рассматриваться и изменение в виде военного положение, особо никто не сомневается.
Картинка: приходит клиент в банк - у нас тут введение военного положения, меня возможно мобилизуют, но скорее всего не мобилизуют, дайте мне кредит подольше, лет на 10, желательно под низкие проценты, согласны ?
Хотя МВФ формально не банк, но работают там банкиры по образованию в основном.
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