Про це повідомляє прес-служба київського офісу МВФ.
Дивися повний текст Якщо воєнний стан: у МВФ прокоментували співпрацю з Україною.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:21
Якщо воєнний стан: у МВФ прокоментували співпрацю з Україною
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якщо воєнний стан: у МВФ прокоментували співпрацю з Україною.
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:21
Формально возможно и не имеет.
Хотя кто забыл, и решение о транше еще не принято.
И то что при рассмотрении вопроса о транше будет рассматриваться и изменение в виде военного положение, особо никто не сомневается.
Картинка: приходит клиент в банк - у нас тут введение военного положения, меня возможно мобилизуют, но скорее всего не мобилизуют, дайте мне кредит подольше, лет на 10, желательно под низкие проценты, согласны ?
Хотя МВФ формально не банк, но работают там банкиры по образованию в основном.
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:30
Re: Якщо воєнний стан: у МВФ прокоментували співпрацю з Укра
Тільки не треба забувати, де саме, територіально, знаходиться цей фонд. Згадайте історію з "дефолтом" по грошам Януковича. Якщо країна не відмовляється обслуговувати борги, то і не має принципових підстав не давати нових.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:20
Re: Якщо воєнний стан: у МВФ прокоментували співпрацю з Укра
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:18
Прекратите писать бредовую ложь про поднятие цены на газ. Цена на газ меняется на рынке каждый день. А то, что за счет наших карманов, налогоплатильщиков, за счет украденного богатства наших детей - постоянно создается миф "дешевого газа" для слабообразованных людей, мечтающих о колбасе по 2.20 - украинцам уже надоело!
Сколько еще можно брать кредиты ради несуществующего дешевого газа? Утепляйте дома, меняйте енергоноситель на тот, что вам по карману, хватит насиловать государство своей необразованностью и своим бредом нам мозги тут на портале!
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:26
В соответствии с уставом МВФ, запрещается выдача кредитов странам с ВП.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:32
Аплодисменты!
Смею уточнить некоторые моменты в которых Ваш доклад имеет пробелы, а именно:
Государство — политическая форма организации общества на определённой территории, политико-территориальная суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население страны.
Функции государства
Социальная функция состоит в создании условий, в которых люди имели бы возможность обеспечить себе нормальное для данного уровня развития общества существование. Она охватывает такие сферы, как образование, наука, здравоохранение, демографическая политика и т. п.
Государство в текущем его варианте не выполняет своих функции.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:58
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