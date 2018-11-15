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Якщо воєнний стан: у МВФ
прокоментували співпрацю з Україною

Якщо воєнний стан: у МВФ прокоментували співпрацю з Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:08

Re: Якщо воєнний стан: у МВФ прокоментували співпрацю з Укра

  ruvex написав:В соответствии с уставом МВФ, запрещается выдача кредитов странам с ВП.

У статуті Міжнародного валютного фонду немає нічого про те, щоб не давати грошей країнам, в яких запроваджено воєнний стан.

Про це сказав член виконкому Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран.

https://news.finance.ua/ua/news/-/439274/u-mvf-nemaye-prychyn-shhob-vidmovyty-ukrayini-u-finansuvanni-ekspert
Вы можете опровергнуть?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:39

  Faceless написав:
У статуті Міжнародного валютного фонду немає нічого про те, щоб не давати грошей країнам, в яких запроваджено воєнний стан.

Про це сказав член виконкому Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран.

https://news.finance.ua/ua/news/-/439274/u-mvf-nemaye-prychyn-shhob-vidmovyty-ukrayini-u-finansuvanni-ekspert
Вы можете опровергнуть?

При попытке введения ВП в 2014 году, было заявление президента, о том, что МВФ огласил, что программа кредитов может быть приостановлена в связи с его со статутом при введении ВП. Значит это была манипуляция тогда, почему это не может быть манипуляцией теперь?
А если серьезно аргументируете блоггером, пусть будет по Вашему.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:58

  locustsucol написав:Прекратите писать бредовую ложь про поднятие цены на газ. Цена на газ меняется на рынке каждый день. А то, что за счет наших карманов, налогоплатильщиков, за счет украденного богатства наших детей - постоянно создается миф "дешевого газа" для слабообразованных людей, мечтающих о колбасе по 2.20 - украинцам уже надоело!
Сколько еще можно брать кредиты ради несуществующего дешевого газа? Утепляйте дома, меняйте енергоноситель на тот, что вам по карману, хватит насиловать государство своей необразованностью и своим бредом нам мозги тут на портале!

Если отменят субсидии и льготы тогда и писать будет нечего. А пока текущие цены на газ - это уравниловка и теневая экономика.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:29

  Faceless написав:
  ruvex написав:В соответствии с уставом МВФ, запрещается выдача кредитов странам с ВП.

У статуті Міжнародного валютного фонду немає нічого про те, щоб не давати грошей країнам, в яких запроваджено воєнний стан.

Про це сказав член виконкому Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран.

https://news.finance.ua/ua/news/-/439274/u-mvf-nemaye-prychyn-shhob-vidmovyty-ukrayini-u-finansuvanni-ekspert
Вы можете опровергнуть?


По крайней мере введение военного положение требует новых согласований транша с МВФ, это очевидно.
И я всё-таки не нагуглил в какие страны с военным положением по всей стране давал кредиты МВФ.
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