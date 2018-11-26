Якщо воєнний стан: у МВФ прокоментували співпрацю з Україною
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При попытке введения ВП в 2014 году, было заявление президента, о том, что МВФ огласил, что программа кредитов может быть приостановлена в связи с его со статутом при введении ВП. Значит это была манипуляция тогда, почему это не может быть манипуляцией теперь? А если серьезно аргументируете блоггером, пусть будет по Вашему. https://www.dnews.dn.ua/news/696898
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locustsucol написав:Прекратите писать бредовую ложь про поднятие цены на газ. Цена на газ меняется на рынке каждый день. А то, что за счет наших карманов, налогоплатильщиков, за счет украденного богатства наших детей - постоянно создается миф "дешевого газа" для слабообразованных людей, мечтающих о колбасе по 2.20 - украинцам уже надоело! Сколько еще можно брать кредиты ради несуществующего дешевого газа? Утепляйте дома, меняйте енергоноситель на тот, что вам по карману, хватит насиловать государство своей необразованностью и своим бредом нам мозги тут на портале!
Если отменят субсидии и льготы тогда и писать будет нечего. А пока текущие цены на газ - это уравниловка и теневая экономика.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
У статуті Міжнародного валютного фонду немає нічого про те, щоб не давати грошей країнам, в яких запроваджено воєнний стан.
Про це сказав член виконкому Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран.
Шафран говорит полуправду. Действительно, в Уставе МВФ ничего не сказано о запрете давать деньги странам, в которых введено ВП, но зато есть статья, по которой МВФ может приостановить выделение денег, и про эту статью Шафран умалчивает:
Статья XXVII
Положения о чрезвычайных обстоятельствах
Раздел 1. Временное приостановление действия
(а) В случае возникновения чрезвычайной ситуации или непредви- денных обстоятельств, угрожающих деятельности Фонда, Исполни- тельный совет, большинством в восемьдесят пять процентов от общего числа голосов, может приостановить действие любого из следующих положений на срок не более одного года: ...