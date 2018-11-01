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Мінінфраструктури заявляє
про можливі обмеження...

Мінінфраструктури заявляє про можливі обмеження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:43

Мінінфраструктури заявляє про можливі обмеження...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України перебуває в стані підвищеної готовності до виконання всіх рішень Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та уряду в частині обмеження руху транспорту, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Дивися повний текст Мінінфраструктури заявляє про можливі обмеження вантажопотоків.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:44

У омеляна военное положение началось давно,судя по его "телодвижениям" по другому его деятельность назвать нельзя..
sena_2008atp
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