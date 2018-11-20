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Закони про авто на
"єврономерах" набули чинності

Закони про авто на "єврономерах" набули чинності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:15

Закони про авто на "єврономерах" набули чинності

Пропонуємо до обговорення:
25 листопада набули чинності закони №8487 і №8488

Дивися повний текст Закони про авто на \"єврономерах\" набули чинності.
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Кстати, в случае ВП евробляxерам уже так свободно бастовать вряд ли позволят
Faceless
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