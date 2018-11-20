25 листопада набули чинності закони №8487 і №8488
Дивися повний текст Закони про авто на \"єврономерах\" набули чинності.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:15
Закони про авто на "єврономерах" набули чинності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закони про авто на \"єврономерах\" набули чинності.
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:16
Кстати, в случае ВП евробляxерам уже так свободно бастовать вряд ли позволят
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