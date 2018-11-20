RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Закони про авто на
"єврономерах" набули чинності

Закони про авто на "єврономерах" набули чинності
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:15

Закони про авто на "єврономерах" набули чинності

Пропонуємо до обговорення:
25 листопада набули чинності закони №8487 і №8488

Дивися повний текст Закони про авто на \"єврономерах\" набули чинності.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85820
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:16

Кстати, в случае ВП евробляxерам уже так свободно бастовать вряд ли позволят
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22718
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 5102 раз.
 
Профіль
5
1
2
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:15

  Faceless написав:Кстати, в случае ВП евробляxерам уже так свободно бастовать вряд ли позволят


А вдобавок могут конфисковать для нужд армии с последующей выплатой компенсации хозяину (незнамо кому - то бишь безвозмездно).
Кузя
 
Повідомлень: 288
З нами з: 08.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:22

  Кузя написав:
  Faceless написав:Кстати, в случае ВП евробляxерам уже так свободно бастовать вряд ли позволят


А вдобавок могут конфисковать для нужд армии с последующей выплатой компенсации хозяину (незнамо кому - то бишь безвозмездно).

О-о-о!!!
А это тема!
И не забыть рагулям дубинкой по кокам настучать!
барабашов
 
Повідомлень: 1188
З нами з: 16.06.15
Подякував: 119 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:44

Прям подгадал порошенко,счас всех обвинять в зраде,заодно конфискуют весь автохлам.
lavidenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 56
З нами з: 12.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:46

этож теперь братухе надо жигулятора своего сдать на металлолом, иначе налог в три раза дороже будет, чем сама машина :)
romio_33
 
Повідомлень: 312
З нами з: 29.08.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:02

“Граждане-резиденты имеют право перемещать транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, в режиме транзита при условии уплаты залога в размере таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе таких авто на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения”
и...

"сроком до одного года и при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей. При этом, таможенные платежи не возвращаются".

У меня одного когнитивный диссонанс от принятых нашими "гениальными керманычами" данных законодательных изменений? :shock:

1. Уплаты таможенных платежей или же ЗАЛОГА В РАЗМЕРЕ таможенных платежей?

2. Если это ЗАЛОГ, то с какого такого права он не возвращается?

3. А если это считается как таможенный платеж, соответственно автомобиль считается растаможенным и тогда каким боком там "срок до одного года"?

8)
Зображення

"Классика" от "грустной лошади" сама напрашивается
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5631
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2776 раз.
Подякували: 1562 раз.
 
Профіль
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: summacut і 25 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією 1 ... 4, 5, 6
R2 » Чет 22 лис, 2018 12:32
59 2838
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 18:25
Giroi
Президент підписав закони про розмитнення авто на... 1, 2
R2 » П'ят 23 лис, 2018 11:48
18 1492
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лис, 2018 00:23
p_a_l
Укравтодор назвав перекриті авто на "єврономерах" траси
R2 » Вів 20 лис, 2018 20:07
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лис, 2018 20:59
v_golub

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.