25 листопада набули чинності закони №8487 і №8488
Дивися повний текст Закони про авто на \"єврономерах\" набули чинності.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:15
Закони про авто на "єврономерах" набули чинності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закони про авто на \"єврономерах\" набули чинності.
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:16
Кстати, в случае ВП евробляxерам уже так свободно бастовать вряд ли позволят
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:15
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:22
О-о-о!!!
А это тема!
И не забыть рагулям дубинкой по кокам настучать!
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:44
Прям подгадал порошенко,счас всех обвинять в зраде,заодно конфискуют весь автохлам.
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:46
этож теперь братухе надо жигулятора своего сдать на металлолом, иначе налог в три раза дороже будет, чем сама машина :)
Додано: Пон 26 лис, 2018 21:02
“Граждане-резиденты имеют право перемещать транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, в режиме транзита при условии уплаты залога в размере таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе таких авто на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения”
и...
"сроком до одного года и при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей. При этом, таможенные платежи не возвращаются".
У меня одного когнитивный диссонанс от принятых нашими "гениальными керманычами" данных законодательных изменений?
1. Уплаты таможенных платежей или же ЗАЛОГА В РАЗМЕРЕ таможенных платежей?
2. Если это ЗАЛОГ, то с какого такого права он не возвращается?
3. А если это считается как таможенный платеж, соответственно автомобиль считается растаможенным и тогда каким боком там "срок до одного года"?
"Классика" от "грустной лошади" сама напрашивается
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