RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Колишній керівник ДФС
Продан повернувся в Україну

Колишній керівник ДФС Продан повернувся в Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:24

Колишній керівник ДФС Продан повернувся в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Продан написав на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Колишній керівник ДФС Продан повернувся в Україну.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85806
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:24

Значит уверен,что "патрон" отмажет.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1476
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україну прибуло судно з вугіллям для ДТЕК із Роттердама
R2 » Суб 24 лис, 2018 00:09
1 53
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лис, 2018 00:09
p_a_l
В Україну доставили ще п'ять тепловозів General Electric
R2 » Вів 20 лис, 2018 12:11
1 40
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лис, 2018 12:12
locustsucol
Центр Біржових Технологій: Сергій Шевчук, колишній...
R2 » Суб 17 лис, 2018 11:21
1 53
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лис, 2018 11:21
komisargizni

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15595)
26.11.2018 13:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.