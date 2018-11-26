Багато питань зараз викликає процедура введення воєнного стану, що раніше не застосовувалася.
Дивися повний текст Як може вплинути на курс воєнний стан.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 14:14
Як може вплинути на курс воєнний стан
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Дивися повний текст Як може вплинути на курс воєнний стан.
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:14
наличный доллар в банках – около 27,8/28,2 грн” . - готівковий курс вже 28,5
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:14
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:55
locustsucol ну то спробуйте купити в банку, відповідь автоматична - нема. по 27.90 але нема, а якщо по 29 - то зразу появляється
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