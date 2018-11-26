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Як може вплинути на
курс воєнний стан

Як може вплинути на курс воєнний стан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:14

Як може вплинути на курс воєнний стан

Пропонуємо до обговорення:
Багато питань зараз викликає процедура введення воєнного стану, що раніше не застосовувалася.

Дивися повний текст Як може вплинути на курс воєнний стан.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:14

наличный доллар в банках – около 27,8/28,2 грн” . - готівковий курс вже 28,5
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:14

  dinozavrik написав:наличный доллар в банках – около 27,8/28,2 грн” . - готівковий курс вже 28,5

А в банках не готівка хіба? Що за маячню ти пишеш?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:46

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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:55

locustsucol ну то спробуйте купити в банку, відповідь автоматична - нема. по 27.90 але нема, а якщо по 29 - то зразу появляється
dinozavrik
 
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