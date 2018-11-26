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Як може вплинути на курс воєнний стан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:14
Пропонуємо до обговорення:
Багато питань зараз викликає процедура введення воєнного стану, що раніше не застосовувалася.
Дивися повний текст Як може вплинути на курс воєнний стан
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R2
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Додано: Пон 26 лис, 2018 14:14
наличный доллар в банках – около 27,8/28,2 грн” . - готівковий курс вже 28,5
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dinozavrik
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:14
dinozavrik написав:
наличный доллар в банках – около 27,8/28,2 грн” . - готівковий курс вже 28,5
А в банках не готівка хіба? Що за маячню ти пишеш?
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locustsucol
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Додано: Пон 26 лис, 2018 17:46
Харьков 28,90 - 29,40
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Tolevas
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Додано: Пон 26 лис, 2018 17:55
locustsucol ну то спробуйте купити в банку, відповідь автоматична - нема. по 27.90 але нема, а якщо по 29 - то зразу появляється
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dinozavrik
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:44
уже завта будэ тридцать, а там уууууу..
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optyma33
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Додано: Пон 26 лис, 2018 19:02
optyma33 написав:
уже завта будэ тридцать, а там уууууу..
Будет как обычно по 2-3 сотни гривен с сотки на оленях заработают и на этом всё закончится
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flashgingo
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Додано: Пон 26 лис, 2018 19:51
Tolevas написав:
Харьков 28,90 - 29,40
Завтра надо срочно сливаться. На следующей неделе можно будет откупиться по 28.
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Ratatui
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