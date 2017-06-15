Про це йдеться в повідомленні "Світоча" в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Дивися повний текст \"Світоч\" викупили швейцарці.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:19
"Світоч" викупили швейцарці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Світоч\" викупили швейцарці.
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:20
Швейцарцы думают что у Рошена будут трудные времена? И пора заходить?
|