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"Світоч" викупили швейцарці

"Світоч" викупили швейцарці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:19

"Світоч" викупили швейцарці

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні "Світоча" в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дивися повний текст \"Світоч\" викупили швейцарці.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:20

Швейцарцы думают что у Рошена будут трудные времена? И пора заходить?
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