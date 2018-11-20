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За останній рік першого
президентського терміну доходи...

За останній рік першого президентського терміну доходи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:48

За останній рік першого президентського терміну доходи...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко задекларував ще 60 млн гривень дивідендів від публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал".

Дивися повний текст За останній рік першого президентського терміну доходи Порошенка зросли в 12 разів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:48

Вот такие случайности в жизни бывают.
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