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ДФС розділять на податкову і митну служби
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:16
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів наступного тижня планує почати консультації щодо затвердження концепції Державної фіскальної служби (ДФС).
Дивися повний текст ДФС розділять на податкову і митну служби
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Додано: Пон 26 лис, 2018 15:16
"шо? опять?" А нафіга тоді об'єднували?
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