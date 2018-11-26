Міністерство фінансів наступного тижня планує почати консультації щодо затвердження концепції Державної фіскальної служби (ДФС).
Дивися повний текст ДФС розділять на податкову і митну служби.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 15:16
ДФС розділять на податкову і митну служби
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДФС розділять на податкову і митну служби.
Додано: Вів 27 лис, 2018 06:38
Довго, дуже довго музика грала, так як це потрібно було ще зробити 4 роки назад
Додано: Вів 27 лис, 2018 06:42
Давно потрібно було відділити митну службу, і не поосто відділити, а ще й надати митній службі право на оперативно-розшукову діяльність та проведення слідства, як це зроблено у всьому цивілізованому світі. А то на митниці хіба що пасуться СБУшники , а толку ніякого.
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