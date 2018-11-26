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ДФС розділять на
податкову і митну служби

ДФС розділять на податкову і митну служби
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:16

ДФС розділять на податкову і митну служби

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів наступного тижня планує почати консультації щодо затвердження концепції Державної фіскальної служби (ДФС).

Дивися повний текст ДФС розділять на податкову і митну служби.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:16

"шо? опять?" А нафіга тоді об'єднували?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:41

Недолго музыка играла
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 06:38

Довго, дуже довго музика грала, так як це потрібно було ще зробити 4 роки назад
grandriy
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 06:42

Давно потрібно було відділити митну службу, і не поосто відділити, а ще й надати митній службі право на оперативно-розшукову діяльність та проведення слідства, як це зроблено у всьому цивілізованому світі. А то на митниці хіба що пасуться СБУшники , а толку ніякого.
grandriy
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