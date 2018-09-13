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У МВС намагаються вирішити проблему з єврономерами на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:30
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба МВС.
Дивися повний текст У МВС намагаються вирішити проблему з єврономерами на кордонах
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Додано: Пон 26 лис, 2018 15:30
Просто соломоново решение... спасибо АЕС и людям её поддерживающим!
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