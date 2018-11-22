НАК "Нафтогаз України" повідомляє, що Україна не імпортує газ з Росії 1095 днів.
Дивися повний текст Три роки Україна обходиться без російського газу - Нафтогаз.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 15:33
Три роки Україна обходиться без російського газу - Нафтогаз
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Три роки Україна обходиться без російського газу - Нафтогаз.
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:34
Мені здається чи це різні поняття:
1.Три роки Україна обходиться без російського газу - Нафтогаз
2.НАК “Нафтогаз України” повідомляє, що Україна не імпортує газ з Росії 1095 днів, тобто три роки.
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:39
GBK Так! Нафтогаз повідомляє, що напряму ми не беремо газ з Росії для підприємств, на справі - ми його беремо, та через посереднків- що було дорожче. ПОтім Нафтогаз вимогає гроші з пересічних громадан України - які мають свій український газ. Це всі знають. Вже багато часу - СМІ офіційні бршуть щось - люди тільки жахаються від дурні тої, ніхто не вірить їм.
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