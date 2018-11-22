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Три роки Україна обходиться без
російського газу - Нафтогаз

Три роки Україна обходиться без російського газу - Нафтогаз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:33

Три роки Україна обходиться без російського газу - Нафтогаз

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" повідомляє, що Україна не імпортує газ з Росії 1095 днів.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:34

Мені здається чи це різні поняття:
1.Три роки Україна обходиться без російського газу - Нафтогаз
2.НАК “Нафтогаз України” повідомляє, що Україна не імпортує газ з Росії 1095 днів, тобто три роки.
GBK
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:39

GBK Так! Нафтогаз повідомляє, що напряму ми не беремо газ з Росії для підприємств, на справі - ми його беремо, та через посереднків- що було дорожче. ПОтім Нафтогаз вимогає гроші з пересічних громадан України - які мають свій український газ. Це всі знають. Вже багато часу - СМІ офіційні бршуть щось - люди тільки жахаються від дурні тої, ніхто не вірить їм.
kalinavalera1
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