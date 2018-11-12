РНБО пропонує президенту ввести воєнний стан в Україні з 14:00 26 листопада до 14:00 25 січня 2019 року.
Дивися повний текст Оприлюднено указ Порошенка про введення воєнного стану.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 15:45
Оприлюднено указ Порошенка про введення воєнного стану
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оприлюднено указ Порошенка про введення воєнного стану.
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:59
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:09
Значит автоматически будут голосовать за второй срок.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:17
Re: Оприлюднено указ Порошенка про введення воєнного стану
Весёлые времена приходят....
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:21
Положа руку на сердце...
Понятно что юридически имели право, и русские подлые кровавые твари...
Но что эти катера в азовском море меняли?! Там кроме рыбаков им контролировать некого. Pусских военных кораблей в 10 раз больше, воздух простреливается, у России 3 тысячи самолетов а у нас 20, в случае даже локальной напряженности, как было во время боев под Мариуполем, эти лодки безполезны. Вот, с такой радостью туда завели в прошлый раз такие катера, потом по земле привезли бронированную яхту, теперь еще послали, зачем?!!! Конвоировать сухогрузы через керченский пролив?! Не давать досматривать суда?!
Нужно было всему миру показать что Россия нарушила еще один договор и дефакто контролирует как керченский пролив так и азовскoe море? Вызвали реакцию, показали всему миру, убедились сами... Понятное дело, россияне расписались сами в своих преступлениях. Но, на человеческом языке это и называется "провакация"...
Порошенко этот инцидент, поставившей жирную точку в вопросе "кто контролирует азовское море" не принесет полит. диведентов - "всепоропальцы" против шума, а "патриоты" будут недовольны "малой реакцией", но может помочь Гриценко. Хотя Ю.Т. тоже жесткую позицию заняла.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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