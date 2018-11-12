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Оприлюднено указ Порошенка
про введення воєнного стану

Оприлюднено указ Порошенка про введення воєнного стану
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:32

  locustsucol написав:
  Kripo написав:Но что эти катера в азовском море меняли?!

Это не дело расиян, и не дело раши.
Пожалуйста, избаыьте нас от слезивых своих теорий ради обмазывания своими екскрементами всего украинского.
Оставьте нас в покое, идите на расейские форумы и там измышляйте свои фантазии.


не посылайте, да не посылаемы будете! :wink:

С чего вы взяли что вы истина в последней инстанции?!!

Соль украинской земли?!

И у вас есть право тут (или вообще в Украине) указывать кому то заткнутся или куда то пойти?!


в чем "измышления"?!! :evil:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:00

Шоколадник не прогадал. Стал пожизненным , конкурентов быстро кастрируют, бл.хомайдан и теплокоммунальный разгонят. А катеров Кузня ещё накуёт.
warlamp
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маразм крепчает...
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