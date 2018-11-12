Оприлюднено указ Порошенка про введення воєнного стану

не посылайте, да не посылаемы будете!
С чего вы взяли что вы истина в последней инстанции?!!
Соль украинской земли?!
И у вас есть право тут (или вообще в Украине) указывать кому то заткнутся или куда то пойти?!
в чем "измышления"?!!
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:32
не посылайте, да не посылаемы будете!
С чего вы взяли что вы истина в последней инстанции?!!
Соль украинской земли?!
И у вас есть право тут (или вообще в Украине) указывать кому то заткнутся или куда то пойти?!
в чем "измышления"?!!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:00
Шоколадник не прогадал. Стал пожизненным , конкурентов быстро кастрируют, бл.хомайдан и теплокоммунальный разгонят. А катеров Кузня ещё накуёт.
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