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Держспецзв'язку закликала посилити кіберзахист
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:49
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба державного органу.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:03
nalim написав:
Призвали... Все... работа выполнена, а дальше сами.
В чем смысл тобой написанного? Все равно что идешь и плёюшь на пол у себя дома.
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