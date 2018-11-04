Про це йдеться в повідомленні банку.
Дивися повний текст Ощадбанк виграв у міжнародному арбітражі у РФ $1,3 млрд.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:03
Ощадбанк виграв у міжнародному арбітражі у РФ $1,3 млрд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ощадбанк виграв у міжнародному арбітражі у РФ $1,3 млрд.
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:08
Re: Ощадбанк виграв у міжнародному арбітражі у РФ $1,3 млрд
Випишуть, не сумнівайтесь, коли ваші гроші повернуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
|