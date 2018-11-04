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Ощадбанк виграв у міжнародному
арбітражі у РФ $1,3 млрд

Ощадбанк виграв у міжнародному арбітражі у РФ $1,3 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:03

Ощадбанк виграв у міжнародному арбітражі у РФ $1,3 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні банку.

Дивися повний текст Ощадбанк виграв у міжнародному арбітражі у РФ $1,3 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:03

Молодцы. Надо им выписать премии!
Shall
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:08

Re: Ощадбанк виграв у міжнародному арбітражі у РФ $1,3 млрд

  Shall написав:Молодцы. Надо им выписать премии!

Випишуть, не сумнівайтесь, коли ваші гроші повернуть.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:49

  Shall написав:Молодцы. Надо им выписать премии!

А без ерничания и что-то по тематике портала можно писать, а не как в туалете ?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 20:47

Є реальна можливість стягнути ці гроші?
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