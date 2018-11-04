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Ощадбанк виграв у міжнародному арбітражі у РФ $1,3 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:21
locustsucol
что-то по тематике портала можно писать
Уже была инфо в сми что раша платить не хочет и не будет. Посмотрим.
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Molchyn
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