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Україна і Молдова планують довести товарообіг до $1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:27
Пропонуємо до обговорення:
Україна і Молдова добре виконують "Дорожню карту" в прикордонному співробітництві, обговорюють нові інфраструктурні ініціативи і планують довести взаємний товарообіг до 1 млрд дол. вже за підсумками цього року.
Дивися повний текст Україна і Молдова планують довести товарообіг до $1 мільярда за рік - Гройсман
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:27
Уровень товарооборота, достойный сверхдержав.
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