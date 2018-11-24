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Україна і Молдова планують довести товарообіг до $1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:27
Пропонуємо до обговорення:
Україна і Молдова добре виконують "Дорожню карту" в прикордонному співробітництві, обговорюють нові інфраструктурні ініціативи і планують довести взаємний товарообіг до 1 млрд дол. вже за підсумками цього року.
Дивися повний текст Україна і Молдова планують довести товарообіг до $1 мільярда за рік - Гройсман
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R2
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:27
Уровень товарооборота, достойный сверхдержав.
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nalim
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:32
nalim написав:
Уровень товарооборота, достойный сверхдержав.
В 2017 году товарооборот России с Молдовой составил 1,2 миллиарда долларов.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Пон 26 лис, 2018 19:31
исходя из тренда, так можно и до 100 млн. довести товарооборот, тем более в свете последних событий.
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optyma33
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Додано: Пон 26 лис, 2018 19:51
optyma33 написав:
исходя из тренда, так можно и до 100 млн. довести товарооборот, тем более в свете последних событий.
Т.е. это Украина нападает на роиссю, украина оккупирует чужую территорию, Украина нарушает договора, Украина ведет информационную войну по всему миру ? Может хватит лить этот бред везде?
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locustsucol
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