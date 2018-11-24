RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна і Молдова планують
довести товарообіг до $1...

Україна і Молдова планують довести товарообіг до $1...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:27

Україна і Молдова планують довести товарообіг до $1...

Пропонуємо до обговорення:
Україна і Молдова добре виконують "Дорожню карту" в прикордонному співробітництві, обговорюють нові інфраструктурні ініціативи і планують довести взаємний товарообіг до 1 млрд дол. вже за підсумками цього року.

Дивися повний текст Україна і Молдова планують довести товарообіг до $1 мільярда за рік - Гройсман.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85819
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:27

Уровень товарооборота, достойный сверхдержав.
nalim
 
Повідомлень: 6316
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:32

  nalim написав:Уровень товарооборота, достойный сверхдержав.

В 2017 году товарооборот России с Молдовой составил 1,2 миллиарда долларов.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5921
З нами з: 01.08.15
Подякував: 774 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:31

исходя из тренда, так можно и до 100 млн. довести товарооборот, тем более в свете последних событий.
optyma33
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 17.08.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:51

  optyma33 написав:исходя из тренда, так можно и до 100 млн. довести товарооборот, тем более в свете последних событий.

Т.е. это Украина нападает на роиссю, украина оккупирует чужую территорию, Украина нарушает договора, Украина ведет информационную войну по всему миру ? Может хватит лить этот бред везде?
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1037
З нами з: 27.08.15
Подякував: 587 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Три роки Україна обходиться без російського газу - Нафтогаз
R2 » Пон 26 лис, 2018 15:33
3 75
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 16:13
locustsucol
Водіїв планують карати за непристебнутих пасажирів 1, 2, 3
R2 » Нед 25 лис, 2018 07:34
23 1349
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 01:45
EKO
"Google Україна" очікує чотириразове зростання мобільних...
R2 » Суб 24 лис, 2018 12:07
8 292
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лис, 2018 21:46
swan forever

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.