Продается новая финансовая компания с 3 лицензиями

Новая финансовая компания деятельность не велась.
Продается вместе с учредителем.
Закольцованная структура собственности.
Согласование в Нацкомфинуслуг не требуется.
Информация о компании:
В реестр Нацкомфинуслуг внесена в октябре 2018 г
Район регистрации - Печерский р-н, г. Киева
Форма собственности Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Уставный капитал - 5 100 000 гривен
Учредители: юридическое лицо + физическое лицо (на 0,001%)
С лицензиями:
1. предоставление услуг факторинга
2. предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;
3. услуги финансового лизинга;
Полный пакет документов для работы: правила, документация по внутреннему финансовому мониторингу.
Финансовая компания с чистой репутацией, без деятельности. Вся квартальная отчетность в порядке. Проведен аудит. Есть действующий сайт со всей информацией. Компания создана профессионально - по всем правилам и требованиям.
Есть другие компании.
Возможна регистрация финансовой компании под клиента.
Продажа от собственника!
Цена: 280000грн
+380994387250 Владимир