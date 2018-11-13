Про це Нафтогаз повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.
Дивися повний текст В Нафтогазі повідомили, що робити з неправильними платіжками за газ.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 19:16
В Нафтогазі повідомили, що робити з неправильними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Нафтогазі повідомили, що робити з неправильними платіжками за газ.
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:17
Как-то много движений чтобы не оплачивать неправильные счета. Может проще не платить, пока не придет адекватная квитанция...
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