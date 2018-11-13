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В Нафтогазі повідомили, що
робити з неправильними...

В Нафтогазі повідомили, що робити з неправильними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:16

В Нафтогазі повідомили, що робити з неправильними...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Нафтогаз повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

Дивися повний текст В Нафтогазі повідомили, що робити з неправильними платіжками за газ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:17

Как-то много движений чтобы не оплачивать неправильные счета. Может проще не платить, пока не придет адекватная квитанция...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:34

tigr-uu а адекватных квитанций может уже и не быть...
optyma33
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